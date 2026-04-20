Friends, completato acquisto di P.M.G. Italia senza alcun recesso. Flottante al 58%

(Teleborsa) - Friends , veicolo di investimento quotato da agosto 2025 su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di P.M.G. Italia, operatore industriale attivo nel settore della mobilità accessibile e dei servizi ad elevato impatto sociale. L'operazione segna l'ingresso di Friends nella sua nuova fase come gruppo industriale operativo quotato, interamente orientato alla crescita sostenibile e alla creazione di valore di lungo periodo.



Il perfezionamento avviene a seguito dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 marzo 2026 e senza che la società abbia ricevuto alcuna comunicazione di recesso, elemento che rappresenta un chiaro segnale di fiducia e di pieno supporto da parte del mercato nei confronti dell'operazione e della strategia industriale.



"Il completamento dell'acquisizione di PMG Italia rappresenta un passaggio strategico fondamentale per Friends e l'inizio di una nuova fase della nostra storia come gruppo industriale quotato - ha detto l'AD Bruno Belgioco - L'assenza totale di recessi è un segnale molto forte di fiducia da parte del mercato e degli investitori nella solidità del progetto e nella visione di lungo periodo che abbiamo delineato. Il reinvestimento del management di PMG Italia rafforza ulteriormente l'allineamento di interessi e conferma la condivisione di un percorso di crescita comune, segnando l'avvio di un nuovo modello di business che la Società perseguirà a partire da oggi, fondato su una governance solida e moderna, pienamente coerente con il ruolo di società operativa orientata alla crescita e alla creazione di valore sostenibile".



In conformità con quanto previsto dagli accordi contrattuali sottostanti l'acquisizione, si è perfezionato il reinvestimento in Friends da parte Elledi Service e Marco Mazzoni, soci di PMG, di parte dei proventi derivanti dall'acquisizione, mediante sottoscrizione di 1.333.333 azioni di nuova emissione al prezzo unitario di 1,20 euro per azione.



Ad esito dell'investimento, la struttura dell'azionariato della società risulta la seguente: Brubel detiene il 32,3% del capitale di Friends; Elledi Service detiene circa il 7,7% del capitale; Marco Mazzoni detiene circa il 2,5% del capitale; il restante 57,5% del capitale sociale di Friends è costituito da flottante.

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