Friends, l'assemblea approva il reverse take-over di P.M.G. Italia

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di Friends - veicolo di investimento dedicato all’impact investing e al supporto delle PMI italiane nel passaggio generazionale - ha approvato l’operazione di reverse take-over relativa all’acquisizione dell’intero capitale sociale di P.M.G. Italia, per un corrispettivo di 12 milioni di euro.



L’assemblea ha inoltre approvato alcune modifiche allo Statuto Sociale di Friends necessarie al fine di adattare lo stesso al business che la Società perseguirà successivamente al perfezionamento dell’Operazione.



L'assemblea inoltre ha approvato un aumento del capitale sociale a pagamento, mediante emissione di 1.333.333 azioni, per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, riservato ad alcuni soci di P.M.G. Italia, nel contesto dell’operazione di reverse take-over, da eseguirsi in più tranche entro il 30 giugno 2026.



Infine, l'assemblea ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo massimo pari a 2,6 milioni di euro oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 13.049.333 azioni ordinarie di compendio, da liberarsi in denaro a servizio dell’esercizio dei “Warrant Friends 2026- 2028”.











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