Webuild, Equita taglia target price con maggiore rischio business in Medio Oriente

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 3,5 euro
per azione (dai precedenti 4,1 euro, anche per fattorizzare il maggiore rischio business) il target price
su Webuild
, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo che NEOM ha esercitato
il diritto di recesso relativo al progetto Trojena in Arabia Saudita, riguardante la realizzazione di tre dighe per l'alimentazione di un lago d'acqua dolce.
Il progetto risultava completato per circa il 30%
, con un backlog residuo pari a 2,8 miliardi di euro (circa il 5,5% del backlog costruzioni del gruppo), su un totale di circa 5,7 miliardi di euro di backlog in Medio Oriente (tutto in Arabia Saudita). I costi sostenuti fino alla data effettiva di terminazione, così come quelli legati alla chiusura anticipata del contratto, saranno rimborsati dal cliente.
Secondo Equita, resta da valutare la capacità del gruppo di sostituire nel 2026/27 l'attività persa
con nuovi progetti assegnati, nonché l'effettiva esposizione finanziaria complessiva verso l'Arabia Saudita, che tuttavia sembra limitata.
"In Arabia Saudita, il gruppo ha lavori per circa 5,7 miliardi di euro: oltre a Trojena, stimiamo un potenziale rischio su ulteriori 1 miliardo di euro di ordini legati a NEOM
(Connector Railway Line), mentre gli altri progetti - tra cui la nuova metropolitana di Riyadh e il Riyadh National Guard Military - appaiono al momento meno a rischio".