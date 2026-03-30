AATech, valore produzione quadruplicato dopo l'acquisizione di Opyn. Acquisita anche PMI Servizi e Soluzioni

(Teleborsa) - AATech SB , società benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella trasformazione tecnologica e digitale di istituzioni finanziarie e imprese, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione adjusted a 15,3 milioni di euro, in crescita del 329% rispetto ai 3,6 milioni del 2024. Il balzo riflette principalmente l'integrazione di Opyn (già Business Innovation Lab S.p.A.), acquisita a settembre 2025 con un'operazione di reverse take over che ha ampliato significativamente il perimetro del gruppo nel mercato fintech.



I ricavi salgono a 12,7 milioni da 0,9 milioni del 2024. L'EBITDA adjusted è positivo per 189 mila euro – in calo rispetto agli 1,2 milioni del 2024 per i costi straordinari dell'integrazione – mentre il risultato netto di gruppo è negativo per 2,49 milioni, principalmente per gli oneri una tantum legati al reverse take over e alla ristrutturazione post-acquisizione. Il totale attivo consolidato sale a 26,9 milioni (+14 milioni rispetto al 2024) e il patrimonio netto a 6,49 milioni (+24%). Le disponibilità liquide ammontano a 6,37 milioni, con un indebitamento finanziario netto di 3,72 milioni.



Sul fronte della capogruppo standalone il quadro è più positivo: EBITDA a 1,47 milioni (+42%) e patrimonio netto a 11,08 milioni (+49%).



Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO, ha dichiarato: "Il 2025 è stato un anno di svolta: abbiamo consolidato il nostro modello di business, rafforzato la nostra presenza nel mercato del fintech e completato operazioni strategiche che hanno ampliato in modo significativo il perimetro del gruppo. Il 2026 segna l'inizio di una nuova fase: evolviamo la nostra identità, ampliamo l'offerta tecnologica e investiamo in infrastrutture proprietarie che renderanno AATech ancora più competitiva".



Contestualmente alla pubblicazione del bilancio, AATech ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di PMI Servizi e Soluzioni, società fondata nel 2015 e specializzata in servizi di BPO bancario, gestione delle garanzie e mitigazione del rischio di credito. Il corrispettivo totale dell'operazione è di 1,25 milioni di euro, di cui 900 mila in contanti e 350 mila tramite emissione di nuove azioni AATech a 1 euro cadauna, con lock-up di 24 mesi. PMI Servizi e Soluzioni ha chiuso il 2025 con ricavi di 0,89 milioni, EBITDA di 0,26 milioni e posizione finanziaria netta positiva di 0,4 milioni.



L'acquisizione consente ad AATech di integrare la gestione dell'intero ciclo della garanzia – Fondo PMI, SACE, ISMEA e CONSAP – con le proprie piattaforme tecnologiche, rafforzando il posizionamento nel credito in outsourcing per banche e istituzioni finanziarie.

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