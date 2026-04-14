Euronext, nel programma ELITE 19 nuove società italiane con fatturato aggregato di 726 milioni

(Teleborsa) - ELITE, l'ecosistema di Euronext dedicato alle PMI, ha ammesso 19 nuove società italiane al proprio network, operative in 14 settori, dai servizi informatici all'edilizia, dall'e-commerce al trasporto, dalla lavorazione dei metalli all'ingegneria, con un fatturato aggregato di 726 milioni di euro. Tra i partner che hanno accompagnato l'ingresso figurano Deloitte, IPOCoach e Pedersoli Gattai.



L'ecosistema conta oggi oltre 2.000 società da 24 paesi europei e un fatturato complessivo di 216 miliardi di euro. Dalla fondazione nel 2012 in Borsa Italiana, e dall'ingresso nel gruppo Euronext nel 2021, 78 società ELITE hanno intrapreso il percorso di quotazione raccogliendo 4,7 miliardi, 156 hanno emesso obbligazioni corporate per 2,4 miliardi complessivi e 712 hanno realizzato oltre 2.400 operazioni di M&A.



Secondo l'analisi annuale condotta da ELITE, sono oltre 2.200 le PMI italiane ad alto potenziale con le caratteristiche per entrare nell'ecosistema, concentrate principalmente in Lombardia e Veneto ma con una presenza crescente nel Mezzogiorno. L'universo potenziale genererebbe oltre 113 miliardi di fatturato e impiega 300.000 persone.



Marta Testi, AD di ELITE-Gruppo Euronext, ha dichiarato: "Il nostro ruolo è quello di essere partner strategico per queste imprese che considerano innovazione e crescita elementi identitari del proprio modello di business. Una dimostrazione concreta di quanto il Paese sia ricco di storie di eccellenza che meritano di essere sostenute, valorizzate e accelerate."



Le 19 nuove società ammesse sono: Agrieuro (Umbria, e-commerce agricoltura), Arbi Dario (Toscana, surgelati ittici), Baspi (Toscana, trasporto turistico), Aversana Petroli (Campania, distribuzione prodotti petroliferi), Castello Società Benefit (Puglia, imbottigliamento acqua minerale), Cavicondor (Sicilia, apparecchiature elettriche ed elettroniche), Dott. Mario Ticca (Sardegna, edilizia), Ecocontrolgsm (Molise, tecnologie per la raccolta differenziata), Flyon Aero (Piemonte, formazione aeronautica), Imeva (Campania, barriere stradali), Impresa di Costruzioni Albini e Castelli (Lombardia, costruzioni), Laserwall (Lombardia, tecnologia e comunicazioni digitali), Messana Saverio (Sicilia, oil & gas), Packing (Campania, pallet), Ramet (Lombardia, lavorazione materiali non ferrosi), PrestitoSi Finance (Campania, prestiti e mutui), Trasporti Pesanti (Lombardia, trasporto merci) e Venticento (Lombardia, comunicazione ed eventi).

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