Honeywell conferma le previsioni 2026 in vista dello spin-off di Honeywell Aerospace

(Teleborsa) - Honeywell conferma le previsioni per l'intero anno 2026 in vista dello spin-off di Honeywell Aerospace atteso per il 29 giugno prossimo. Inoltre, ha fornito alcuni dati preliminari per quest'esercizio riguardanti la società rimanente dopo lo scorporo e che svolgerà l'attività sotto il nome Honeywell Tecnologies.



Nel dettaglio, la società continua ad aspettarsi vendite tra 38,8 e 39,8 miliardi di dollari, con una crescita organica tra il 3% e il 6%. Il margine di segmento è atteso tra il 22,7% e il 23,1%, con un'espansione di 20-60 punti base. L'utile per azione rettificato è stimato tra 10,35 e 10,65 dollari, con aumento dal 6% al 9%. L'azienda prevede un flusso di cassa operativo da 4,7 a 5 miliardi di dollari e un free cash flow tra 5,3 e 5,6 miliardi di dollari, corrispondente a una crescita dal 4% al 10% per l'intero anno.



Honeywell Technologies prevede vendite per il 2026 tra 19,9 e 20,2 miliardi di dollari, con una crescita organica tra il 2% e il 3%. Il margine di segmento è atteso tra il 19,8% e il 20,3%, con un'espansione da 220 a 270 punti base. L'utile per azione rettificato è previsto tra 3,95 e 4,15 dollari, con aumento dal 22% al 28%. Infine, la società prevede un free cash flow di circa 2 miliardi di dollari.

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