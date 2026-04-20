La famiglia proprietaria di Brown-Forman vede di buon occhio un accordo con Pernod Ricard

(Teleborsa) - La famiglia proprietaria del produttore di whisky Jack Daniel’s, Brown-Forman
sarebbe favorevole
a una potenziale vendita
alla francese Pernod Ricard
rispetto a una proposta alternativa della rivale americana Sazerac
. Un potenziale operazione che sarebbe già da un po' sotto la lente dei francesi
.
Secondo una fonte vicina alla proprietà, Brown-Forman ritiene che Pernod Ricard
sia l'acquirente ideale
perché la società risultante dalla fusione sarebbe diversificata a livello geografico
e per tipologia di distillati
. Inoltre, i termini proposti per la fusione con Pernod Ricard garantirebbero alla famiglia una quota maggiore
nell'azienda e una maggiore influenza
.
L'accordo in fase di valutazione prevederebbe l'80% di azioni e il 20% di liquidità
, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della vicenda. Le trattative sono in corso e, secondo le fonti, non vi è alcuna garanzia che si concretizzino.
Secondo quanto riportato dal New York Times, ha segnalato Bloomberg, Sazerac prevede di presentare un'offerta in contanti da 15 miliardi di dollari
per Brown-Forman. Tuttavia, gli analisti hanno messo in dubbio la logica
di un'operazione da parte di Sazerac avvertendo che potrebbe sollevare significative preoccupazioni in materia di antitrust
a causa della sovrapposizione
tra le due società. Sazerac, infatti, è molto più concentrata negli Stati Uniti
e il suo portafoglio marchi è fortemente incentrato sul whisky.
Una fusione con Sazerac "richiede probabilmente significative cessioni di asset
, rendendo difficile la realizzazione di una transazione BF/Sazerac nella sua forma attuale", ha scritto Lauren Lieberman, analista di Barclays
, in una nota della scorsa settimana. "Al contrario, la 'fusione tra pari
' tra Pernod Ricard e Brown-Forman continua ad apparire strategicamente più credibile
".
Da una eventuale fusione con Pernod Ricard, Brown-Forman beneficerebbe della vasta rete distributiva
dell'azienda francese, garantendosi così un canale più efficace per commercializzare Jack Daniel's in Cina
e India
, dove la domanda di whisky è in crescita. Il tutto considerato anche l'attuale debolezza del mercato statunitense
degli alcolici, che ha risentito anche dei dazi commerciali
imposti dall'amministrazione Trump.