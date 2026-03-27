Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso degli alcolici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.
Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```