Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso degli alcolici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.



Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 62,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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