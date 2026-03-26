Pernod Ricard valuta l'acquisizione di Brown-Forman

Il produttore del whisky Jack Daniel's vola al Nyse

(Teleborsa) - Pernod Ricard sta valutando una potenziale acquisizione del produttore del whisky Jack Daniel's, Brown-Forman , secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda citate da Bloomberg.



Il gruppo francese di bevande avrebbe avviato colloqui preliminari con Brown-Forman, con sede a Louisville, nel Kentucky, in merito a una possibile fusione.



L'azienda, che possiede anche marchi come Fords Gin e Herradura Tequila, sta affrontando una domanda debole da parte dei liquori premium negli Stati Uniti. Pernod Ricard è una delle maggiori aziende europee nel settore delle bevande alcoliche, con un portafoglio che include la vodka Absolut, il rum Havana Club e il whisky Jameson.



Sia Pernod che Brown-Forman stanno cercando modi per rafforzare le proprie attività in un momento in cui i consumatori bevono meno e si orientano verso liquori meno costosi. Le trattative sono in corso e non vi è alcuna certezza che si concluderanno con un accordo, hanno affermato le fonti.



Le azioni di classe B di Brown-Forman stanno guadagnando il 20% al Nyse, mentre a Parigi Pernod Ricard ha chiuso la seduta in rosso del 5,7%.

Condividi

```