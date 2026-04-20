Londra: nuovo spunto rialzista per Shell

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di petrolio e gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Shell rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Shell si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,61 sterline. Prima resistenza a 32,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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