Londra: scambi al rialzo per Tesco

(Teleborsa) - Avanza la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesco rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Tesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,961 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,915. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,007.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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