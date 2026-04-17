Londra: andamento negativo per Tesco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , con una flessione dell'1,92%.



L'andamento di Tesco nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di Tesco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,927 sterline. Rischio di discesa fino a 4,788 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,066.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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