Pesante sul mercato di New York Tractor Supply
(Teleborsa) - Pressione sul gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,42%.
La tendenza ad una settimana di Tractor Supply è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Tractor Supply mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,94 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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