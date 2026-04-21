Pesante sul mercato di New York Tractor Supply

(Teleborsa) - Pressione sul gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,42%.



La tendenza ad una settimana di Tractor Supply è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Tractor Supply mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,94 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```