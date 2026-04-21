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Pesante sul mercato di New York Tractor Supply

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Tractor Supply
(Teleborsa) - Pressione sul gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,42%.

La tendenza ad una settimana di Tractor Supply è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Tractor Supply mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,94 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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