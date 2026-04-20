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Londra: si concentrano le vendite su Kingfisher

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Kingfisher
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che tratta con una perdita del 2,78%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kingfisher, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Kingfisher è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,088 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,02. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,155.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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