Milano 12:56
47.709 -0,18%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:56
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Francoforte 12:56
24.041 +0,36%

Londra: movimento negativo per DCC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per DCC
Seduta in ribasso per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che mostra un decremento dell'1,87%.
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