Madrid: andamento negativo per Indra
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un decremento dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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