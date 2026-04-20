Madrid: andamento negativo per Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un decremento dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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