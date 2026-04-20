Madrid: performance negativa per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Rosso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che sta segnando un calo del 2,00%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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