TotalEnergies, chiusa per danni una raffineria in Arabia Saudita

(Teleborsa) - La francese TotalEnergies ha annunciato la chiusura di un complesso di raffinerie di proprietà congiunta con la compagnia petrolifera nazionale saudita, a seguito di danni subiti questa settimana.



"L'impianto di SATORP è stato interessato da incidenti verificatisi nella notte tra il 7 e l'8 aprile, che hanno causato danni a una delle due linee di lavorazione della raffineria", ha dichiarato la società energetica in una nota venerdì.



La Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical, o SATORP, è una joint venture tra Saudi Aramco, che detiene la quota di maggioranza del 62,5%, e TotalEnergies, con una partecipazione del 37,5%. Si trova a Jubail, in Arabia Saudita.



Non sono state segnalate vittime, ha precisato TotalEnergies, senza tuttavia specificare la natura degli incidenti. Gli impianti sono stati chiusi per precauzione e sono in corso valutazioni sulle conseguenze per le operazioni di raffinazione del sito.

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