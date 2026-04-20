Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:39
26.547 -0,47%
Dow Jones 19:39
49.369 -0,16%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 39.403,89 punti, ritracciando del 2,94%.
Condividi
```