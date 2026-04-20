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Piazza Affari: brusca correzione per Iveco

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per Iveco
Retrocede molto il leader globale nel settore automotive, che esibisce una variazione percentuale negativa del 29,35%.
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