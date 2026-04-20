Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento , che mostra un decremento del 3,26%.



La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,37 Euro e primo supporto individuato a 48,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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