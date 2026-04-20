Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che mostra un decremento del 3,26%.
La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,37 Euro e primo supporto individuato a 48,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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