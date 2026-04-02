Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nel settore del cemento , che sta segnando un calo del 3,14%.



La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Buzzi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```