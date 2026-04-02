Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nel settore del cemento, che sta segnando un calo del 3,14%.

La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Buzzi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```