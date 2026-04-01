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Buzzi corre in Borsa dopo la promozione a Buy da Kepler Cheuvreux

Finanza, Consensus
Buzzi corre in Borsa dopo la promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
(Teleborsa) - Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, corre a Piazza Affari dopo che Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Hold", alzando anche il target price a 54 euro per azione (dai precedenti 50,5 euro).

Buzzi raggiunge 45,66 euro, con un aumento del 5,99%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 46,26 e successiva a quota 47,76. Supporto a 44,76.
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