Piazza Affari: giornata depressa per Cementir
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società cementiera, che mostra un decremento dell'1,88%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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