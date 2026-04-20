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Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Cementir
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società cementiera, che mostra un decremento dell'1,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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