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Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 12.30
Apprezzabile rialzo per il
gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
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