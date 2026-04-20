Piazza Affari: rosso per El.En

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che presenta una flessione dell'1,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che El.En mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,98%, rispetto a +2,45% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve di El.En è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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