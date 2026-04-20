Piazza Affari: rosso per El.En
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che presenta una flessione dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che El.En mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,98%, rispetto a +2,45% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve di El.En è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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