Piazza Affari: scambi al rialzo per Nexi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Nexi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,11%, rispetto a +1,3% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Nexi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,746 Euro. Rischio di discesa fino a 3,604 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,888.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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