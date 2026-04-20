Si muove in ribasso Lufthansa a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia aerea tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,99% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo del vettore aereo tedesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,795 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,711. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,879.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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