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Francoforte: Lufthansa in forte calo

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: Lufthansa in forte calo
Retrocede molto la compagnia aerea tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,84%.
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