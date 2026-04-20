Sport, Intesa Sanpaolo e isybank presentano i nuovi testimonial Curtis, Furlani e Sabatini

I tre giovani atleti si aggiungono a Jasmine Paolini e Jacopo Vasami, già parte del progetto del Gruppo a sostegno del talento sportivo

(Teleborsa) - Dedizione, serietà, empatia e talento sono i valori che accomunano questi atleti e che il Gruppo guidato da Carlo Messina ha scelto di sostenere, affiancandoli a campioni già parte del progetto come Jasmine Paolini e Jacopo Vasamì. Con queste nuove partnership, Intesa Sanpaolo e isybank annunciano il rafforzamento del proprio impegno nella valorizzazione dei giovani e nella promozione della cultura dello sport d'eccellenza. Con l'ingresso di Sara Curtis, Mattia Furlani e Ambra Sabatini, Intesa Sanpaolo e isybank arricchiscono ulteriormente un progetto che mette al centro il talento, la determinazione e i valori positivi dello sport. "Il sostegno a questi giovani atleti – fanno sapere Intesa Sanpaolo e isybank in una nota – rappresenta non solo un investimento nel futuro dello sport italiano, ma anche un impegno concreto nella promozione di modelli ispirazionali per le nuove generazioni, contribuendo a diffondere una cultura basata su passione, inclusione e spirito di squadra".



Sin dalla sua nascita Intesa Sanpaolo al fianco dello sport di alto livello e delle eccellenze sportive italiane, in partnership con il CONI ha sostenuto molte importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Dal 2016 il Gruppo è Main Partner del Concorso ippico internazionale (CSIO) di Roma "Piazza di Siena” e in, ambito calcistico, dal 2020 è sponsor e Banking Partner dell'Atalanta, Main Sponsor di tutte le squadre del settore giovanile della squadra bergamasca, oltre che Main Sponsor del Monza Calcio e Sponsor dell'Alcione Milano 1952. Inoltre, Intesa Sanpaolo è al fianco di diverse importanti squadre di basket italiane - Olimpia Milano, Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese.



Il Gruppo – si legge nella nota – ha inoltre intrapreso un percorso di sostegno al tennis con le Nitto ATP Finals, il Trofeo della Mole 2.0, storico torneo di tennis in carrozzina ed evento internazionale di eccellenza, il torneo di para standing tennis "ITF European Open" e, da quest'anno, l'ATP Challenger 125 | Atkinsons Monza Open, oltre alle passate edizioni delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e del Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

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