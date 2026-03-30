Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice nominato presidente di Eurizon

(Teleborsa) - L'assemblea di Eurizon Capital - con il voto dell'azionista unico Intesa Sanpaolo - ha deliberato la nomina di Gregorio De Felice, Chief Economist e Head of Research di Intesa Sanpaolo, a consigliere di amministrazione e presidente di Eurizon Capital, la società di gestione del risparmio del maggiore gruppo bancario italiano. De Felice mantiene la carica di Chief Economist e Head of Research di Intesa Sanpaolo.



In passato, De Felice è stato presidente della Fondazione R&I (Ricerca & Imprenditorialità, 2022-2025), di AIAF (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, 2007-2010) e dell'ICCBE (International Conference of Commercial Bank Economists, 2015-2018). Laureato presso l'Università Bocconi, è membro del Chief Economists' Group della Federazione Bancaria Europea, oltre che dei CdA di Prometeia, ASSBB, Assonebb, ISPI, SRM, GEI, Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale, Fondazione Manlio Masi, Robert Triffin International Foundation, Rete Urbana delle Rappresentanze e del Consiglio del principale Fondo Pensioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

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