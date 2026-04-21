Milano 10:42
48.381 +0,36%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:42
10.621 +0,11%
Francoforte 10:42
24.590 +0,71%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Composto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi in flessione dell'1,12% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.416,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.254,1. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.579.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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