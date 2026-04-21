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Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,60%
Il DAX termina a 24.270,87 punti
In breve
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Finanza
21 aprile 2026 - 17.43
Francoforte porta a casa un calo dello 0,60%, con chiusura a 24.270,87 punti.
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