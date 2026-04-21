Milano 17:35
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Nasdaq 18:21
26.576 -0,05%
Dow Jones 18:21
49.352 -0,18%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,60%

Il DAX termina a 24.270,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,60%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,60%, con chiusura a 24.270,87 punti.
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