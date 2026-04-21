Milano
10:45
48.400
+0,40%
Nasdaq
20-apr
26.590
0,00%
Dow Jones
20-apr
49.443
-0,01%
Londra
10:45
10.622
+0,12%
Francoforte
10:45
24.597
+0,73%
Martedì 21 Aprile 2026, ore 11.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,42%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,42%
L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 26.472,36 punti
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 10.25
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,42%, terminando a 26.472,36 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,55%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,37%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,76%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,38%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,46%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,66%
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,5%
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,42%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto