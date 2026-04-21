Milano 10:45
48.400 +0,40%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:45
10.622 +0,12%
Francoforte 10:45
24.597 +0,73%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,07%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.085,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 4.085,08 punti.
Condividi
```