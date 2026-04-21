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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.085,08 punti
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 09.20
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 4.085,08 punti.
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