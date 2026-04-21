Milano 20-apr
48.207 0,00%
Nasdaq 20-apr
26.590 -0,31%
Dow Jones 20-apr
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Londra 20-apr
10.609 0,00%
Francoforte 20-apr
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,13%

Hang Seng a 26.394,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,13%
Indice Hang Seng +0,13% a quota 26.394,86 all'apertura pomeridiana.
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