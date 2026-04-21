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Borsa: Milano avanza dello 0,45% alle 13:00
Il FTSE MIB scambia a 48.426,11 punti
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 13.00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,45%, con 48.426,11 punti alle 13:00.
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