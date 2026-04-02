Walgreens, Sycamore Partners punta a raddoppiare i profitti della catena

(Teleborsa) - Sycamore Partners
, il fondo di private equity che ha acquisito Walgreens Boots Alliance
con un’operazione da 10 miliardi di dollari, punta a raddoppiare la redditività della storica catena di farmacie statunitense nei prossimi anni. Lo scrive Bloomberg che cita fonti vicine al dossier, secondo cui l’obiettivo sarebbe portare l’Ebitda
a circa 4 miliardi di dollari, rispetto ai circa 2 miliardi registrati nel 2024.
Per raggiungere il target, il fondo starebbe lavorando su una doppia strategia: da un lato il taglio dei costi, con riduzione del personale e revisione dei benefit; dall’altro il rilancio delle vendite, anche attraverso nuovi prodotti e iniziative commerciali, come l’introduzione di sigarette elettroniche e la possibile espansione nella vendita di biglietti della lotteria.
Il piano arriva dopo anni difficili per Walgreens, penalizzata dalla crescente concorrenza dell’e-commerce e delle grandi catene retail, oltre che dalla riduzione dei rimborsi sui farmaci da parte delle assicurazioni. Un contesto che ha colpito l’intero settore, con rivali come Rite Aid finiti in bancarotta e migliaia di punti vendita chiusi negli Stati Uniti.
Nonostante le difficoltà, segnali di miglioramento iniziano a emergere, anche grazie a condizioni più favorevoli sui rimborsi di alcuni farmaci. Il piano di Sycamore Partners prevede inoltre diverse opzioni di uscita, tra cui la vendita della partecipazione o la distribuzione di dividendi, una volta raggiunti gli obiettivi di crescita.(Foto: © Jonathan Weiss / 123RF)