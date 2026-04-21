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/ Londra: brillante l'andamento di Centrica
Londra: brillante l'andamento di Centrica
Migliori e peggiori
,
In breve
21 aprile 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per il
fornitore di elettricità e gas
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
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