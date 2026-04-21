Londra: positiva la giornata per RELX

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che RELX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,24%, rispetto a +0,37% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di RELX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,85 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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