Londra: scambi al rialzo per RELX

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RELX più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di RELX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,76 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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