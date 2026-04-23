Londra: calo per RELX

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che mostra un decremento del 2,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RELX rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di RELX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,09 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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