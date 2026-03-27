TradeLab, l'utile sale a 0,27 milioni di euro nel 2025. Ricavi +11%

(Teleborsa) - TradeLab , società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con Ricavi Totali (somma tra Ricavi e Variazione lavori in corso) pari a 6,03 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto al 2024. In linea con quanto previsto a livello strategico, la crescita è stata sostenuta dalla linea di business caratterizzata da maggiore scalabilità e contenuto tecnologico: le Piattaforme, che hanno generato 1,56 milioni di euro, con una crescita del 46%; la linea Knowledge Hub e Consulenza 1to1 sono rimaste in linea con il 2024 rispettivamente a 1,33 milioni di euro (+2,9%) e 3,15 milioni di euro (+1,7%).



L'EBITDA è stato pari a 0,76 milioni di euro (12,6% del VdP), in crescita rispetto a 0,45 milioni del 2024 (+67%). L'Utile Netto è stato pari a 0,27 milioni di euro (4,5% del VdP), in crescita rispetto a 0,17 milioni del 2024 (+55%). Nel 2025, la PFN (Cassa Netta) è pari a -0,51 milioni di euro, con cassa e disponibilità liquide per 1,46 milioni di euro.



"Il 2025 ha rappresentato un anno di grande cambiamento, sviluppo e trasformazione strategica per TradeLab - ha commentato l'AD Massimo Viganò - Un anno che è stato segnato da traguardi importanti. In primo luogo, la quotazione a maggio nel mercato Euronext Growth Milan ha permesso la raccolta di risorse fondamentali per lo sviluppo e contemporaneamente un momento di crescita organizzativa e professionale, aprendo nuovi orizzonti sul mondo della finanza".



"Un secondo aspetto rilevante è il rafforzamento dell’offerta di prodotti e servizi scalabili e caratterizzati da ricavi ricorrenti attraverso lo sviluppo interno di nuove piattaforme, l’acquisto di altre due piattaforme dal socio Mare Group e l’acquisizione della piattaforma di geomarketing OnTheMap, rilevando la quota di Noovle/TIM Enterprise - ha aggiunto - Infine, con il 2025 l’AI è entrata in modo consistente nei processi e nei prodotti di TradeLab. Il 2026 si è aperto in modo positivo e ci vedrà impegnati nella crescita sia organica, sia per linee esterne sempre in modo selettivo e coerente con le linee guida del nostro piano industriale".

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