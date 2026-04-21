Mondadori, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,154 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al

31 dicembre 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,154 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie) alle record date. I dividendi complessivi ammontano a circa 40 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'esercizio precedente. Tale importo corrisponde a un payout di quasi il 75% dell'utile netto 2025 e a un dividend yield pari al 7,3% rispetto al prezzo dell'azione al 31 dicembre 2025.



Il dividendo, in continuità con l'esercizio precedente, sarà pagato in due tranche paritetiche come segue: dal 20 maggio 2026 (payment date) un importo unitario di 0,077 euro per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date - data di legittimazione al pagamento del dividendo del 19 maggio 2026, con stacco cedola n. 27 in data 18 maggio 2026 (ex date); dal 25 novembre 2026 (payment date) un importo unitario di 0,077 euro per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date - data di legittimazione al pagamento del dividendo del 24 novembre 2026, con stacco cedola n. 28 in data 23 novembre 2026 (ex date).



Tra le altre cose, l'assemblea ha anche approvato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, al fine di mantenere applicabile la condizione di legge per eventuali piani di acquisto e, conseguentemente, la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie.

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