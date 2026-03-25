Mondadori, presentata offerta per l'acquisizione del ramo editoria scolastica di Hoepli

(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori ha sottoposto al Liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall’Assemblea dei Soci di Hoepli, un’offerta per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica della storica casa editrice italiana.



In una nota Mondadori ha aggiunto che ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato.



"Nel monitorare con attenzione l'evoluzione della situazione, verificheremo se dovessero aprirsi eventuali nuove opportunità che ci possano far riconsiderare ulteriori asset di Hoepli", ha commentato Antonio Porro, amministratore delegato del gruppo Mondadori. "Hoepli – ha aggiunto Porro – è un marchio di grande prestigio della cultura italiana e tra i più antichi dell'editoria milanese, un patrimonio di contenuti e competenze davvero unico. Tanto che addirittura un anno fa avevamo presentato un'offerta per Hoepli Spa, che purtroppo non è stata accettata".



"Preso atto della decisione dei soci di liquidare Hoepli, oggi abbiamo fatto pervenire una diversa offerta che riguarda solo la scolastica, nell'auspicio che possa essere accolta", ha concluso Porro.

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