Gruppo Esprinet, nasce Innovexya: nuova business unit dedicata che punta sull'IA

Un ecosistema che integra e sviluppa l'offerta servizi di Esprinet Group. Presentazione il 25 marzo a Milano, durante un evento dedicato al futuro dei servizi IT. AI, cloud, soluzioni digitali e cybersecurity al centro della strategia di evoluzione del Gruppo

(Teleborsa) - Esprinet Group amplia la propria offerta nei servizi e annuncia la nascita di Innovexya, la nuova business unit dedicata allo sviluppo e all'integrazione di servizi a valore. La nuova realtà è stata presentata il 25 marzo a Milano, presso Talent Garden Calabiana, durante l'evento "Innovexya: servizi intelligenti per il futuro del business", organizzato in collaborazione con The Innovation Group.



Con Innovexya, il Gruppo Esprinet prosegue il proprio percorso di evoluzione, estendendo il proprio raggio d'azione oltre la distribuzione tradizionale per rispondere alla crescente domanda di servizi integrati, sempre più centrali nei processi di trasformazione digitale.



Innovexya si configura come una market area trasversale alle country in cui il Gruppo opera – Italia, Spagna e Portogallo – con l'obiettivo di integrare e valorizzare un ecosistema che comprende soluzioni digitali, per il retail, cloud & software, cybersecurity, servizi tecnici. di logistica e di trasporto.



"Con Innovexya rafforziamo il nostro impegno nello sviluppo dei servizi, integrando competenze e soluzioni in un modello pensato per supportare concretamente i partner nella trasformazione digitale – ha dichiarato Giovanni Testa, Amministratore Delegato in pectore di Esprinet Group –. L'evoluzione del mercato richiede un approccio sempre più orientato ai servizi e alla capacità di rendere accessibili tecnologie come l'intelligenza artificiale anche alle realtà di dimensioni più contenute".



In questo contesto, la nuova business unit si propone di semplificare l'accesso a competenze e soluzioni, in particolare per i partner di dimensioni medio-piccole, che spesso incontrano difficoltà nell'affrontare progetti legati ad ambiti come AI, cloud e sicurezza. Attraverso un modello integrato di servizi e un'offerta strutturata, il Gruppo Esprinet punta a supportare lo sviluppo del business dei clienti e ad accompagnarne l'evoluzione verso modelli sempre più orientati ai servizi.



"Con Innovexya introduciamo un modello operativo strutturato che integra e valorizza l'intera offerta servizi del Gruppo, con l'obiettivo di renderla più coerente, accessibile e scalabile per i partner – ha commentato Simona Ceriani, Esprinet Group Services Officer –. La business unit è pensata per supportare lo sviluppo di progettualità in ambito AI, cloud e cybersecurity, attraverso un approccio integrato che combina competenze tecniche, supporto completo in tutte le fasi della vendita, dalla proposta alla delivery, oltre a un portafoglio di servizi innovativi capace di adattarsi alle diverse esigenze del mercato".



Il nome Innovexya richiama simbolicamente questo approccio: le lettere "X" e "Y", utilizzate per rappresentare variabili e relazioni, rimandano al legame tra il bisogno del cliente e il risultato generato dai servizi. Un riferimento che esprime l'obiettivo della nuova business unit di trasformare esigenze complesse in soluzioni accessibili, all'interno di uno spazio aperto e in continua evoluzione, dove competenze e tecnologie contribuiscono alla crescita del business.





















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