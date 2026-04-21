Musica e diplomazia culturale: a Roma il concerto della Kazakh State Symphony Orchestra

Al Teatro Palladium un incontro tra tradizioni e repertori internazionali che ha rafforzato il dialogo tra culture attraverso il linguaggio universale della musica

(Teleborsa) - Si è svolto il 19 aprile, sul palco del Teatro Palladium, il concerto della Kazakh State Symphony Orchestra, protagonista di una serata che ha unito eccellenza musicale e valore simbolico, confermandosi come un momento significativo di scambio culturale tra Italia e Kazakhstan.



In uno dei teatri più autorevoli della capitale per la musica colta e la sua valorizzazione, l’orchestra ha portato in scena non solo un repertorio di grande tradizione, ma anche una visione contemporanea della diplomazia culturale, capace di costruire ponti tra popoli attraverso il linguaggio universale delle arti.



Guidata dalla direzione di Askar Samratovich Duisenbaev e dal violino di Aiman Mussakhajayeva, fondatrice dell’ensemble e figura di riferimento della scuola violinistica kazaka, la formazione – composta da circa 20 musicisti – ha offerto una prova di alto profilo artistico, distinguendosi per compattezza esecutiva, ricchezza timbrica e forte identità interpretativa.



Il programma ha costruito un articolato itinerario musicale tra epoche e geografie, aprendo con la "Suite Dai tempi di Holberg" di Edvard Grieg, per poi attraversare suggestioni e identità diverse con "Shalqima" di Altynbek Serkebaev. Cuore della serata, le celebri "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi – Primavera, Estate, Autunno, Inverno – restituite in una lettura intensa e dinamica.



Il percorso è proseguito con l’"Introduzione e Rondò-Capriccioso" di Camille Saint-Saens, affiancato dalla "Meditazione" di Jules Massenet e da "Navarra" di Pablo de Sarasate, fino al virtuosismo del "Preludio e Allegro nello stile di Pugnani" di Fritz Kreisler.



A suggellare il concerto, in chiusura, "Palladio" di Karl Jenkins, scelta significativa che ha ulteriormente rafforzato il dialogo tra tradizione e contemporaneità, offrendo un finale di forte impatto emotivo.



L’iniziativa si è inserita nel più ampio tour internazionale dell’orchestra, sostenuto dal Ministero della Cultura e dello Sport della Repubblica del Kazakhstan, confermando il ruolo strategico della musica come strumento di rappresentazione identitaria e apertura internazionale.



Oltre al valore artistico, l’evento ha assunto una dimensione culturale e diplomatica, sottolineando come la circolazione delle eccellenze creative possa contribuire a rafforzare relazioni tra Paesi, favorendo conoscenza reciproca e confronto tra tradizioni. In questo senso, la serata romana ha rappresentato un esempio concreto di come la musica possa farsi veicolo di dialogo, oltre i confini geografici e linguistici.



Un appuntamento che ha lasciato una traccia significativa nel panorama culturale cittadino, confermando il ruolo di Roma come crocevia internazionale per le arti e luogo privilegiato per incontri tra culture diverse.



(Foto: foto Valentina Sensi )

Condividi

```