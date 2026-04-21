New York: EchoStar si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,78%.



L'andamento di EchoStar nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di EchoStar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 133,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 119,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 146,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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