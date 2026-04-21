Parigi: giornata depressa per Thales
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con un ribasso del 2,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Thales confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 262,5 Euro con primo supporto visto a 254. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 251,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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