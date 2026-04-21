Piazza Affari: in calo Leonardo
(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che passa di mano con un calo del 2,34%.
L'andamento di Leonardo nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55,91 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 57,87. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 59,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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